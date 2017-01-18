Половина трудоспособных украинцев платят взносы в Пенсионный фонд - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Только половина трудоспособных украинцев платят взносы в Пенсионный фонд. Об этом во время общения с журналистами рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.
"У нас пенсия 1247 грн. Мы говорим, что на них прожить нельзя. А почему так? Потому что только половина работающих платит взносы в Пенсионный фонд", - подчеркнул А.Рева.
Напомним, за словами вице-премьер-министра Павла Розенко, Правительство готово осовременить пенсии украинцев, однако для этого в Пенсионном фонде Украины нет средств.
Как сообщал УНН, Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год.