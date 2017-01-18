Половина працездатних українців платять внески до Пенсійного фонду – А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Тільки половина працездатних українців платять внески до Пенсійного фонду. Про це під час спілкування з журналістами розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
“В нас пенсія 1247 грн. Ми кажемо, що на них прожити не можна. А чому так? Бо тільки половина працюючих платить внески в Пенсійний фонд”, — підкреслив А.Рева.
Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, Уряд готовий осучаснити пенсії українців, однак для цього у Пенсійному фонді України немає коштів.
Як повідомляв УНН, Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік.