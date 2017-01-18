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Половина працездатних українців платять внески до Пенсійного фонду – А.Рева

Половина працездатних українців платять внески до Пенсійного фонду – А.Рева

Київ • УНН

 • 5552 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Тільки половина працездатних українців платять внески до Пенсійного фонду. Про це під час спілкування з журналістами розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.

“В нас пенсія 1247 грн. Ми кажемо, що на них прожити не можна. А чому так? Бо тільки половина працюючих платить внески в Пенсійний фонд”, — підкреслив А.Рева.

Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, Уряд готовий осучаснити пенсії українців, однак для цього у Пенсійному фонді України немає коштів.

Як повідомляв УНН, Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік.

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