Политзаключенного Нариман Джеляла доставили в тюрьму в рф: во время этапа у него были проблемы со здоровьем

Осужденного рф заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла доставили в тюрьму Минусинска Красноярского края россии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Левиза Джелял, которая впервые за почти два месяца получила от него письмо, передает УНН.

Согласно опубликованному Левизой Джелял фото письма, Нариман прибыл в тюрьму Минусинска 20 ноября, после чего его поместили в карантин. Как пишет заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, во время этапа у него были проблемы со здоровьем – его мучил кашель и головная боль.

Левиза Джелял призвала писать как можно больше писем своему мужу. На данный момент писать письма Нариману Джелялу можно через сервис Ф-письмо, указав следующие данные: ул. Горького, 114, Минусинск, Красноярский край, россия, 662606, получатель: ФКУ Тюрьма ГУФСИН россии по Красноярскому краю, Джелялов Нариман Энверович, 1980 г. р.

"Все, что есть в моих и наших руках, это писать как можно больше писем, чтобы хоть каким-то образом облегчить его состояние. Написать письмо можно двумя способами: почтой обычным письмом, время получения 2-3 недели и через интернет через сервис Ф-письмо, время получения дважды в неделю", – написала Левиза.

Как пишет "Крым. Реалии", ранее Левиза Джелял сообщала, что местонахождение осужденного рф заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, которого должны были этапировать в тюрьму Минусинска Красноярского края россии, оставалось неизвестным.

Представительство Европейского Союза в Украине выражало обеспокоенность состоянием здоровья и отсутствием известий об осужденном рф заместителе председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримане Джеляла.