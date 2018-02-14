Политтехнолог Суркова давал советы АПУ во время Майдана - Пономарев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77740 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91537 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94139 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110736 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101456 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105055 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112058 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122950 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Политтехнолог Суркова давал советы АПУ во время Майдана - Пономарев

Политтехнолог Суркова давал советы АПУ во время Майдана - Пономарев

Киев  •  УНН

 • 8615 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Политтехнолог Владислава Суркова во время событий на Майдане и разгона студентов предоставлял советы тогдашней Администрации Президента Украины. Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Был большой межгосударственный форум между РФ и Германией, на который из Киева прилетел Алексей Чеснаков, который когда-то работал в Администрации Президента РФ у Суркова и был ключевым политтехнологом. Он рассказывал о событиях на Майдане - о разгоне студентов и том, что с ситуацией справились. Он рассказывал о помощи АП Украины и советах, как справиться с этими событиями. Но и была критика относительно того, что украинское руководство работает не последовательно, а ситуация могла бы быть решена, но они не могли принять жесткие меры. Вместо этого расшатывают ситуацию", - рассказал И.Пономарев.

Напомним, И.Пономарев сообщил, что о вмешательстве РФ в процессы в Украине стало понятно осенью 2013 года.

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