Политтехнолог Суркова давал советы АПУ во время Майдана - Пономарев

"Был большой межгосударственный форум между РФ и Германией, на который из Киева прилетел Алексей Чеснаков, который когда-то работал в Администрации Президента РФ у Суркова и был ключевым политтехнологом. Он рассказывал о событиях на Майдане - о разгоне студентов и том, что с ситуацией справились. Он рассказывал о помощи АП Украины и советах, как справиться с этими событиями. Но и была критика относительно того, что украинское руководство работает не последовательно, а ситуация могла бы быть решена, но они не могли принять жесткие меры. Вместо этого расшатывают ситуацию", - рассказал И.Пономарев.

Напомним, И.Пономарев сообщил, что о вмешательстве РФ в процессы в Украине стало понятно осенью 2013 года.