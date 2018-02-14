Політтехнолог Суркова надавав поради АПУ під час Майдану - Пономарьов

"Був великій міждержавний форум між РФ та Німеччиною, на який з Києва прилетів Олексій Чеснаков, який колись працював в Адміністрації Президента РФ у Суркова і був ключовим політтехнологом. Він розповідав про події на Майдані – про розгін студентів і те, що з ситуацією впоралися. Він розповідав про допомогу АП України і поради, як впоратися з цими подіями. Але і була критика про те, що українське керівництво працює не послідовно, а ситуація могла би бути вирішена, але вони не могли прийняти жорсткі міри. Замість цього розхитують ситуацію", - розповів І.Пономарьов.

Нагадаємо, І.Пономарьов повідомив, що про втручання РФ у процеси в Україні стало зрозуміло восени 2013 року.