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Полиция завершила досудебное расследование по делу о массовой драке на курорте Драгобрат

Полиция завершила досудебное расследование по делу о массовой драке на курорте Драгобрат

Киев • УНН

 • 9801 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня, 21 марта, следователи ГУ НП в Закарпатской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве о массовой драке на курорте Драгобрат, которая имела место 10 января 2016 года. Эту информацию УНН подтвердила спикер ГУ НП в Закарпатской области Анна Дан.

"Следователи завершили расследование. Сейчас проходит стандартная процедура открытия материалов производства для ознакомления сторонами дела. После этого производство будет направлено в суд", - отметила А.Дан.

Напомним, что фигурантами дела являются пятеро бойцов Правого сектора. По итогам нескольких судебных заседаний в феврале 2016 года все пятеро подозреваемых были освобождены из-под стражи. Вместо заключения на время досудебного следствия четверо освобождены под личное поручительство народных депутатов Украины, а один - под залог.

Сегодня один из адвокатов подозреваемых Владислав Добош сообщил на своей странице в сети Facebook, что "прокуратура и следователи пытаются объявить об окончании досудебного расследования и предъявить обвинение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с оружием) и ч. 1 ст. 263. (незаконное хранение оружия)".

В то же время, как сообщили УНН в прокуратуре Закарпатской области, обвинительные акты подозреваемым будут вручены в ближайшее время.

Как сообщал УНН, последнего фигуранта дела о драке на Драгобрате отпустили на поруки 18 февраля 2016 года.

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