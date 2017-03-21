Полиция завершила досудебное расследование по делу о массовой драке на курорте Драгобрат

"Следователи завершили расследование. Сейчас проходит стандартная процедура открытия материалов производства для ознакомления сторонами дела. После этого производство будет направлено в суд", - отметила А.Дан.

Напомним, что фигурантами дела являются пятеро бойцов Правого сектора. По итогам нескольких судебных заседаний в феврале 2016 года все пятеро подозреваемых были освобождены из-под стражи. Вместо заключения на время досудебного следствия четверо освобождены под личное поручительство народных депутатов Украины, а один - под залог.

Сегодня один из адвокатов подозреваемых Владислав Добош сообщил на своей странице в сети Facebook, что "прокуратура и следователи пытаются объявить об окончании досудебного расследования и предъявить обвинение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с оружием) и ч. 1 ст. 263. (незаконное хранение оружия)".

В то же время, как сообщили УНН в прокуратуре Закарпатской области, обвинительные акты подозреваемым будут вручены в ближайшее время.

Как сообщал УНН, последнего фигуранта дела о драке на Драгобрате отпустили на поруки 18 февраля 2016 года.