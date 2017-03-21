Поліція завершила досудове розслідування у справі про масову бійку на курорті Драгобрат
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні, 21 березня, слідчі ГУ НП у Закарпатській області звершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про масову бійку на курорті Драгобрат, яка мала місце 10 січня 2016 року. Цю інформацію УНН підтвердила речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.
“Слідчі завершили розслідування. Наразі відбувається стандартна процедура відкриття матеріалів провадження для ознайомлення сторонами справи. Після цього провадження буде спрямовано до суду”, — зазначила А.Дан.
Нагадаємо, що фігурантами справи є п′ятеро бійців Правого Сектору. За підсумком кількох судових засідань у лютому 2016 року всі п’ятеро підозрюваних були звільнені з-під варти. Замість ув’язнення на час досудового слідства четверо звільнені під особисту поруку народних депутатів України, а один — під заставу.
Сьогодні один із адвокатів підозрюваних Владислав Добош повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook, що “прокуратура і слідчі намагаються оголосити про закінчення досудового розслідування та пред’явити звинувачення за ч. 4 ст. 296 (хуліганство зі зброєю) та ч. 1 ст. 263. (незаконне зберігання зброї)”.
Водночас, як повідомили УНН у прокуратурі Закарпатської області, обвинувальні акти підозрюваним будуть вручені найближчим часом.
Як повідомляв УНН, останнього фігуранта справи про бійку на Драгобраті відпустили на поруки 18 лютого 2016 року.