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Поліція завершила досудове розслідування у справі про масову бійку на курорті Драгобрат

Поліція завершила досудове розслідування у справі про масову бійку на курорті Драгобрат

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні, 21 березня, слідчі ГУ НП у Закарпатській області звершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про масову бійку на курорті Драгобрат, яка мала місце 10 січня 2016 року. Цю інформацію УНН підтвердила речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.

“Слідчі завершили розслідування. Наразі відбувається стандартна процедура відкриття матеріалів провадження для ознайомлення сторонами справи. Після цього провадження буде спрямовано до суду”, — зазначила А.Дан.

Нагадаємо, що фігурантами справи є п′ятеро бійців Правого Сектору. За підсумком кількох судових засідань у лютому 2016 року всі п’ятеро підозрюваних були звільнені з-під варти. Замість ув’язнення на час досудового слідства четверо звільнені під особисту поруку народних депутатів України, а один — під заставу.

Сьогодні один із адвокатів підозрюваних Владислав Добош повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook, що “прокуратура і слідчі намагаються оголосити про закінчення досудового розслідування та пред’явити звинувачення за ч. 4 ст. 296 (хуліганство зі зброєю) та ч. 1 ст. 263. (незаконне зберігання зброї)”.

Водночас, як повідомили УНН у прокуратурі Закарпатської області, обвинувальні акти підозрюваним будуть вручені найближчим часом.

Як повідомляв УНН, останнього фігуранта справи про бійку на Драгобраті відпустили на поруки 18 лютого 2016 року.

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