Полиция открыла производство после инцидента с венгерским флагом в Берегово

Производство открыто по ст. 296 Уголовного кодекса "Хулиганство" (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Сейчас полиция устанавливает всех лиц, участвовавших в провокации. Продолжаются следственные действия.

Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, у полиции есть видеозаписи, на которых зафиксированы лица участников шествия в Берегово.

Напомним, что в воскресенье, 12 ноября, группа лиц устроила в г.. Берегово ходу, во время которой провозглашались ксенофобские лозунги. Участники шествия сняли флаг Венгрии из здания городского совета, а затем и из зданий сельских советов с. Яноши и с. Гать Берегивськго района, где компактно проживает венгерская община. Посла Украины вызвали в МИД Венгрии через снятый венгерский флаг на Закарпатье.