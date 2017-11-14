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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25663 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44930 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54723 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58948 просмотра

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13:14 • 52384 просмотра

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Полиция открыла производство после инцидента с венгерским флагом в Берегово

Полиция открыла производство после инцидента с венгерским флагом в Берегово

Киев  •  УНН

 • 8963 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня, 14 ноября, Береговский отдел полиции ГУ ЧП в Закарпатской области открыл уголовное производство по факту хулиганских действий участников шествия в Берегово 12 ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Производство открыто по ст. 296 Уголовного кодекса "Хулиганство" (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Сейчас полиция устанавливает всех лиц, участвовавших в провокации. Продолжаются следственные действия.

Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, у полиции есть видеозаписи, на которых зафиксированы лица участников шествия в Берегово.

Напомним, что в воскресенье, 12 ноября, группа лиц устроила в г.. Берегово ходу, во время которой провозглашались ксенофобские лозунги. Участники шествия сняли флаг Венгрии из здания городского совета, а затем и из зданий сельских советов с. Яноши и с. Гать Берегивськго района, где компактно проживает венгерская община. Посла Украины вызвали в МИД Венгрии через снятый венгерский флаг на Закарпатье.

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