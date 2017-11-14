Поліція відкрила провадження після інциденту з угорським прапором в Берегово
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні, 14 листопада, Берегівський відділ поліції ГУ НП в Закарпатській області відкрив кримінальне провадження за фактом хуліганських дій учасників ходи в Берегові 12 листопада. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
Провадження відкрите за ст. 296 Кримінального кодексу “Хуліганство” (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Зараз поліція встановлює всіх осіб, що брали участь у провокації. Тривають слідчі дії.
Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, у поліції є відеозаписи, на яких зафіксовано обличчя учасників ходи у Берегово.
Нагадаємо, що у неділю, 12 листопада, група осіб влаштувала в м. Берегово ходу, під час якої проголошувалися ксенофобські гасла. Учасники ходи зняли прапор Угорщини з будівлі міської ради, а потім і з будівель сільських рад с. Яноші та с. Гать Берегівськго району, де компактно проживає угорська громада. Посла України викликали до МЗС Угорщини через знятий угорський прапор на Закарпатті.