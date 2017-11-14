Поліція відкрила провадження після інциденту з угорським прапором в Берегово

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УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні, 14 листопада, Берегівський відділ поліції ГУ НП в Закарпатській області відкрив кримінальне провадження за фактом хуліганських дій учасників ходи в Берегові 12 листопада. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

Провадження відкрите за ст. 296 Кримінального кодексу “Хуліганство” (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Зараз поліція встановлює всіх осіб, що брали участь у провокації. Тривають слідчі дії.

Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, у поліції є відеозаписи, на яких зафіксовано обличчя учасників ходи у Берегово.

Нагадаємо, що у неділю, 12 листопада, група осіб влаштувала в м. Берегово ходу, під час якої проголошувалися ксенофобські гасла. Учасники ходи зняли прапор Угорщини з будівлі міської ради, а потім і з будівель сільських рад с. Яноші та с. Гать Берегівськго району, де компактно проживає угорська громада. Посла України викликали до МЗС Угорщини через знятий угорський прапор на Закарпатті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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