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Полиция Вашингтона планирует снова загородить Капитолий накануне митинга 18 сентября

Полиция Вашингтона планирует снова загородить Капитолий накануне митинга 18 сентября

Киев  •  УНН

 • 14971 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Полиция планирует установить металлические ограждения вокруг Капитолия в качестве меры безопасности в преддверии запланированного на 18 сентября у здания Конгресса США митинга в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщила в среду вечером газета The Hill, пишет УНН.

Детали

Обнести металлическим забором, по сведениям издания, предполагается также здание Верховного суда, перекрыв все непосредственно прилегающие улицы. Окончательный план возведения защитных барьеров пока не утвержден. Предварительно, как отмечается, он будет представлен законодателям, равно как и другие планируемые полицией меры безопасности.

Участники митинга под лозунгом “Справедливость для 6 января” (Justice for J6) намерены выступить в защиту более 570 американцев, задержанных силами правопорядка за участие в январских массовых акциях протеста в Вашингтоне, завершившихся штурмом здания Конгресса США. Инициаторы митинга считают, что эти люди преследуются по политическим мотивам и потому не могут рассчитывать на справедливый суд. Планируется участие от 300 до 500 человек, включая, предположительно, членов экстремистских групп.

По данным Министерства юстиции США, 175 задержанным в связи с январскими событиями уже предъявлены обвинения в совершении нападений на сотрудников полиции или оказании им сопротивления. В 55 из этих случаев речь идет об использовании “смертоносного или опасного оружия”, которым были нанесены серьезные телесные повреждения стражам порядка.

Контекст

Решение о возведении металлических ограждений высотой около двух метров по всему периметру Капитолия ранее было принято властями в целях безопасности вскоре после событий 6 января. Забор простоял около полугода и был окончательно демонтирован лишь в начале июля на основе оценки “текущего уровня угрозы”. Тогда же исполнявшая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила о готовности вновь “оперативно усилить меры безопасности, если возникнет такая необходимость”.

6 января сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

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