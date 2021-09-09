Поліція Вашингтона планує знову загородити Капітолій напередодні мітингу 18 вересня

Деталі

Обнести металевим парканом, за відомостями видання, планується також будівлю Верховного суду, перекривши всі безпосередньо прилеглі вулиці. Остаточний план зведення захисних бар’єрів поки не затверджений. Попередньо, як зазначається, він буде представлений законодавцям, так само як і інші плановані поліцією заходи безпеки.

Учасники мітингу під гаслом “Справедливість для 6 січня” (Justice for J6) мають намір виступити на захист понад 570 американців, затриманих силами правопорядку за участь в січневих масових акціях протесту у Вашингтоні, що завершилися штурмом будівлі Конгресу США. Ініціатори мітингу вважають, що ці люди переслідуються за політичними мотивами і тому не можуть розраховувати на справедливий суд. Планується участь від 300 до 500 осіб, включаючи, імовірно, членів екстремістських груп.

За даними Міністерства юстиції США, 175 затриманим у зв’язку з січневими подіями вже пред’явлені звинувачення в скоєнні нападів на співробітників поліції або вчиненні їм опору. У 55 з цих випадків мова йде про використання “смертоносної або небезпечної зброї”, якою було завдано серйозних тілесних ушкоджень правоохоронцям.

Контекст

Рішення про зведення металевих огорож висотою близько двох метрів по всьому периметру Капітолію раніше було прийнято владою з метою безпеки незабаром після подій 6 січня. Огорожа простояла близько півроку і була остаточно демонтована лише на початку липня на основі оцінки “поточного рівня загрози”. Тоді ж Йогананда Піттман, яка виконувала обов’язки начальника поліції Капітолію, заявила про готовність знову “оперативно посилити заходи безпеки, якщо виникне така необхідність”.

6 січня прихильники Дональда Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, що пройшли в листопаді 2020 року. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден. Під час заворушень всередині будівлі поліція застрелила маніфестантку. Крім того, були зафіксовані не пов’язані між собою випадки смерті ще трьох осіб, кваліфіковані як НП медичного характеру. Після зіткнень помер співробітник поліції Капітолію.