Полиция начала расследование гибели младенца в Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Правоохранители начали расследование по факту гибели младенца в селе Тарасовка в Закарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Вчера, 6 февраля, на службу "102" поступило сообщение от врача о смерти новорожденного ребенка в Тячевском районе.
Медик сообщил о том, что по словам родителей, смерть наступила от удушения подушкой, которую во время игры на лицо ребенка положила 3-летняя сестра погибшего.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 20-летняя жительница Тарасовки оставила без присмотра в спальне на кровати двух своих детей. Женщина утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку. Мать погибшего ребенка рассказывает, что подушку на брата накинула ее 3-летняя дочь, так как младенец громко плакал.
Полиция при осмотре тела ребенка видимых повреждений не обнаружила. Для судебно-медицинского обследования пострадавшего отправлено в Тячевскую районную больницу. Сотрудники Дубовского отделения полиции изучают возможные варианты гибели ребенка.
Как сообщал УНН, полиция назначила экспертизы из-за гибели младенца в Харькове .