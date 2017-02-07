Полиция начала расследование гибели младенца в Закарпатье

Вчера, 6 февраля, на службу "102" поступило сообщение от врача о смерти новорожденного ребенка в Тячевском районе.

Медик сообщил о том, что по словам родителей, смерть наступила от удушения подушкой, которую во время игры на лицо ребенка положила 3-летняя сестра погибшего.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 20-летняя жительница Тарасовки оставила без присмотра в спальне на кровати двух своих детей. Женщина утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку. Мать погибшего ребенка рассказывает, что подушку на брата накинула ее 3-летняя дочь, так как младенец громко плакал.

Полиция при осмотре тела ребенка видимых повреждений не обнаружила. Для судебно-медицинского обследования пострадавшего отправлено в Тячевскую районную больницу. Сотрудники Дубовского отделения полиции изучают возможные варианты гибели ребенка.

Как сообщал УНН, полиция назначила экспертизы из-за гибели младенца в Харькове .