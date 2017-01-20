Полиция предупредила контрабанду крупной партии сигарет в зону АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Полиция Торецка предупредила нелегальную поставку на оккупированную территорию крупной партии табачных изделий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В 5:45 наряд полиции остановил для проверки автомобиль такси. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили 326 блоков сигарет, которые пассажирка авто пыталась переправить на неподконтрольную территорию. Женщина выехала утром, надеясь остаться незамеченной полицией.
Всего правоохранители насчитали 3260 пачек. По словам женщины, товар она приобрела в Константиновке для дальнейшей реализации в "ДНР".
В целях конспирации запрещенную к ввозу продукцию она передавала по железной дороге. Правоохранители остановили перевозчицу буквально в двух шагах от поезда, куда она собиралась погрузить товар.
Жительница оккупированной Макеевки объяснила, что груз должен пересечь линию разграничения в районе поселка Верхнеторецкого. Установлено, что женщина имела удостоверение работника железной дороги и использовала в противоправной деятельности личные связи. По данному факту проводится проверка. Нарушительница проверяется на причастность к незаконным вооруженным формированиям.