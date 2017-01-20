Поліція попередила контрабанду великої партії цигарок в зону АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Поліція Торецька попередила нелегальну поставку на окуповану територію великої партії тютюнових виробів. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
О 5:45 наряд поліції зупинив для перевірки автомобіль таксі. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили 326 блоків цигарок, які пасажирка авто намагалася переправити на непідконтрольну територію. Жінка виїхала зранку, сподіваючись залишитися непоміченою поліцією.
Загалом правоохоронці нарахували 3260 пачок. За словами жінки, товар вона придбала у Костянтинівці для подальшої реалізації в “ДНР”.
З метою конспірації заборонену до ввезення продукцію вона передавала залізницею. Правоохоронці зупинили перевізницю буквально за два кроки від потягу, куди вона збиралася завантажити товар.
Жителька окупованої Макіївки пояснила, що вантаж мав перетнути лінію розмежування в районі селища Верхньоторецького. Встановлено, що жінка мала посвідчення працівника залізниці та використовувала у протиправній діяльності особисті зв’язки. Наразі за цим фактом проводиться перевірка. Порушниця перевіряється на причетність до незаконних збройних формувань.