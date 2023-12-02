Полиция получила сообщение о якобы избиении Дубинского в СИЗО, группа выехала на место
Киев • УНН
Полиция получила сообщение о якобы избиении нардеп Александра Дубинского в СИЗО, группа выехала на место
В полицию поступило сообщение о якобы избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО. Группа выехала на место. Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники.
Есть сообщение в полицию. Группа выехала на место, разбираются
Дополнение
В Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО.
Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.
Полиция получила сообщение о якобы избиении Дубинского в СИЗО, группа выехала на место
Полиция получила сообщение о якобы избиении нардеп Александра Дубинского в СИЗО, группа выехала на место.
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