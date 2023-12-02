Полиция получила сообщение о якобы избиении Дубинского в СИЗО, группа выехала на место

В полицию поступило сообщение о якобы избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО. Группа выехала на место. Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники.

Есть сообщение в полицию. Группа выехала на место, разбираются - сообщил проинформированный собеседник УНН.

Дополнение

В Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО.

Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.