Полиция пока не видит грубых нарушений во время митинга под ВР "евроблях"

"Пока грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сказала пресс-офицер.



В то же время в полиции не уточнили информацию о том, был ли кто-то задержан из протестующих.



Как сообщал УНН, активисты "Автоевросилы" заблокировали все входы и выходы в Верховную Раду Украины.



Активисты, которые вчера утром блокировали центр Киева, в частности правительственный квартал, освистали народного депутата Нину Южанина.