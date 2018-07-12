Полиция пока не видит грубых нарушений во время митинга под ВР "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Правоохранители в настоящее время не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка во время протеста владельцев автомобилей с еврономерами возле Верховной Рады. Об этом сообщила УНН пресс-офицер Печерского райуправления милиции Оксана Тищенко.
"Пока грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сказала пресс-офицер.
В то же время в полиции не уточнили информацию о том, был ли кто-то задержан из протестующих.
Как сообщал УНН, активисты "Автоевросилы" заблокировали все входы и выходы в Верховную Раду Украины.
Активисты, которые вчера утром блокировали центр Киева, в частности правительственный квартал, освистали народного депутата Нину Южанина.