Поліція поки що не бачить грубих порушень під час мітингу під ВР "євроблях"

"Поки що грубих порушень громадського порядку не зафіксовано", - сказала прес-офіцер.



Водночас у поліції не уточнили інформацію про те, чи був хтось затриманий із протестувальників.



Як повідомляв УНН, активісти "Автоєвросили" заблокували всі входи та виходи до Верховної Ради України.



Активісти, які вчора зранку блокували центр Києва, зокрема урядовий квартал, освистали народного депутата Ніну Южаніну.