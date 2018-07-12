Поліція поки що не бачить грубих порушень під час мітингу під ВР "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Правоохоронці на даний час не зафіксували грубих порушень громадського порядку під час протесту власників автомобілів з єврономерами біля Верховної Ради. Про це повідомила УНН прес-офіцер Печерського райуправління поліції Оксана Тищенко.
"Поки що грубих порушень громадського порядку не зафіксовано", - сказала прес-офіцер.
Водночас у поліції не уточнили інформацію про те, чи був хтось затриманий із протестувальників.
Як повідомляв УНН, активісти "Автоєвросили" заблокували всі входи та виходи до Верховної Ради України.
Активісти, які вчора зранку блокували центр Києва, зокрема урядовий квартал, освистали народного депутата Ніну Южаніну.