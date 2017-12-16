Полиция подала документы в Интерпол для объявления Дыминского в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Национальная полиция Украины подала документы в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе для объявления львовского бизнесмена Петра Дыминского в международный розыск. Об этом рассказал УНН спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"Подали документы в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе. После изучения этих документов в Генеральном секретариате примут решение об объявлении или необъявлении упомянутого лица в международный розыск", - сообщил Я.Тракало.
По его словам, если будет положительное решение в Лионе, то тогда он будет объявлен в международный розыск. И после установления его места нахождения к нему будет задействовано механизм экстрадиции.
Напомним, Национальная полиция Украина объявила в национальный розыск львовского бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего смертельные последствия. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД Украины.
12 декабря Дыминскому сообщили о подозрении.
Как сообщал УНН, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района во Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.