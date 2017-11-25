Полиция Пакистана применила слезоточивый газ против протестующих

Столкновения начались в субботу, когда полиция начала операцию с участием около 4 тысячи офицеров, чтобы разогнать около 1 тысячи активистов из "Техрик-э-Лабаика", новой исламистской политической партии с жестким курсом, и разбили их лагерь, сообщил официальный представитель полиции Сауд Тирмизи.

Десятки протестующих были арестованы, сказал он. В больнице сообщали, что по меньшей мере 27 человек обратились за медицинской помощью из-за травм.

Массовый протест, а также недавние достижения двух новых исламистских партий в Пакистане происходят в преддверии ожидаемых неспокойных выборов в следующем году. Протесты проходят в нескольких городах.

Протестующие парализовали повседневную жизнь в столице и нарушили приказ суда, которым их обязали разойтись, потребовав отставки министра по вопросам права и правосудия Захида Хамида.

"Техрик-э-Лабаик" обвиняет министра в том, что он внес изменения в текст присяги победителя выборов, что, по их словам, является богохульством. Правительство ссылается на опечатку.

Напомним, автобус упал в ущелье в Пакистане, погибли 27 людей.