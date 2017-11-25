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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71778 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58825 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66787 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74998 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Полиция Пакистана применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция Пакистана применила слезоточивый газ против протестующих

Киев  •  УНН

 • 10168 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Полиция Пакистана использовала слезоточивый газ и водометы во время столкновений с бросающими камни исламистскими активистами, продвигаясь, чтобы подавить протест со стороны религиозных сторонников жесткого курса, которые блокируют основные пути в Исламабад более двух недель, передает УНН.

Столкновения начались в субботу, когда полиция начала операцию с участием около 4 тысячи офицеров, чтобы разогнать около 1 тысячи активистов из "Техрик-э-Лабаика", новой исламистской политической партии с жестким курсом, и разбили их лагерь, сообщил официальный представитель полиции Сауд Тирмизи.

Десятки протестующих были арестованы, сказал он. В больнице сообщали, что по меньшей мере 27 человек обратились за медицинской помощью из-за травм.

Массовый протест, а также недавние достижения двух новых исламистских партий в Пакистане происходят в преддверии ожидаемых неспокойных выборов в следующем году. Протесты проходят в нескольких городах.

Протестующие парализовали повседневную жизнь в столице и нарушили приказ суда, которым их обязали разойтись, потребовав отставки министра по вопросам права и правосудия Захида Хамида.

"Техрик-э-Лабаик" обвиняет министра в том, что он внес изменения в текст присяги победителя выборов, что, по их словам, является богохульством. Правительство ссылается на опечатку.

Напомним, автобус упал в ущелье в Пакистане, погибли 27 людей.

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