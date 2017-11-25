Поліція Пакистану застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

Зіткнення почалися в суботу, коли поліція почала операцію за участю близько 4 тисячі офіцерів, щоб розігнати близько 1 тисячі активістів з "Техрік-е-Лабаіка", нової ісламістської політичної партії з жорстким курсом, і розбили їх табір, повідомив офіційний представник поліції Сауд Тірмізі.

Десятки протестувальників були арештовані, сказав він. У лікарні повідомляли, що щонайменше 27 людей звернулися за медичною допомогою через травми.

Масовий протест, а також недавні досягнення двох нових ісламістських партій в Пакистані відбуваються напередодні очікуваних неспокійних виборів в наступному році. Протести проходять в кількох містах.

Протестувальники паралізували повсякденне життя в столиці та порушили наказ суду, яким їх зобов'язали розійтися, зажадавши відставки міністра з питань права та правосуддя Західа Хаміда.

"Техрік-е-Лабаік" звинувачує міністра в тому, що він вніс зміни в текст присяги переможця виборів, що, за їхніми словами, є богохульством. Уряд посилається на канцелярську помилку.

Нагадаємо, автобус впав в ущелину в Пакистані, загинули 27 людей.