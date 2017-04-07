Полиция Киевской области поймала мужчину, который изнасиловал и убил пенсионерку

В начале апреля на спец линию 102 полиции Киевской области поступило сообщение от жительницы Березань о том, что она в кустах на обочине обнаружила обнаженное тело неизвестной женщины в возрасте 50-ти лет с многочисленными телесными повреждениями.

Правоохранители установили, что потерпевшая - 72-летняя местная жительница, которая накануне уехала из дома на велосипеде и пропал. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщина умерла от кровоизлияния в мозг и перелома шейного позвонка.

Позже полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 24-летний уроженец Харьковской области, который в начале прошлого года вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство.

Установлено, что злоумышленник с ноября 2016 проживал в доме на чердаке, расположенного рядом места совершения преступления. В молодчика полицейские изъяли одежду со следами крови, сумку с личными вещами и тетрадь с записями сексуально-насильственного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении лицу о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН, жителя Днепропетровской области будут судить за убийство 13-летней племянницы.