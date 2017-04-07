Поліція Київщини спіймала чоловіка, що зґвалтував і вбив пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві пенсіонерки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
На початку квітня на спец лінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки м.Березань про те, що вона у кущах на узбіччі виявила оголене тіло невідомої жінки, віком 50-ти років з численними тілесними ушкодженнями.
Правоохороцні встановили, що потерпіла - 72-річна місцева мешканка, яка напередодні поїхала з дому на велосипеді і пропала. Судово-медичною експертизою встановлено, що жінка померла від крововиливу в головний мозок та перелому шийного хребця.
Пізніше поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився раніше судимий 24-річний уродженець Харківщини, який на початку минулого року повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство.
Встановлено, що зловмисник з листопада 2016 року проживав у будинку на горищі, розташованого поруч місця скоєнню злочину. У молодчика поліцейські вилучили одяг зі слідами крові, сумку з особистими речами та зошит з записами сексуально-насильницького змісту.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення особі про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Досудове слідство триває.
Як повідомляв УНН, жителя Дніпропетровщини судитимуть за вбивство 13-річної племінниці.