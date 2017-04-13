Полиция Днепра открыла дело по факту хулиганства из-за обстрела городской больницы

“Полиция обнаружила в трех окнах больницы четыре следа от выстрелов. Предварительно выстрелы были произведены из пневматики. На месте происшествия было найдено свинцовую пулю”, — сообщили в полиции.

Злоумышленники судить по факту хулиганства.

Напомним, 13 апреля в Днепре обстреляли городскую детскую больницу № 1 .Ночью стреляли по окнам палаты, кабинета приемного отделения и кабинета физиотерапии. Дырки от выстрелов обнаружили утром, пострадавших нет.