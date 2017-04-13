Полиция Днепра открыла дело по факту хулиганства из-за обстрела городской больницы
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепре правоохранители разыскивают хулиганов, которые обстреляли городскую детскую больницу № 1. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городской полиции.
“Полиция обнаружила в трех окнах больницы четыре следа от выстрелов. Предварительно выстрелы были произведены из пневматики. На месте происшествия было найдено свинцовую пулю”, — сообщили в полиции.
Злоумышленники судить по факту хулиганства.
Напомним, 13 апреля в Днепре обстреляли городскую детскую больницу № 1 .Ночью стреляли по окнам палаты, кабинета приемного отделения и кабинета физиотерапии. Дырки от выстрелов обнаружили утром, пострадавших нет.