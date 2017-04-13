Поліція Дніпра відкрила справу по факту хуліганства через обстріл міської лікарні
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 квітня. УНН.У Дніпрі правоохоронці розшукують хуліганів, які обстріляли міську дитячу лікарню № 1. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської поліції.
"Поліція виявила у трьох вікнах лікарні чотири сліди від пострілів. Попередньо постріли були зроблені з пневматики. На місці події було знайдено свинцеву кулю", - повідомили у поліції.
Зловмисників судитимуть за фактом хуліганства.
Нагадаємо, 13 квітня у Дніпрі обстріляли міську дитячу лікарню №1. Вночі стріляли по вікнах палати, кабінету приймального відділення та кабінету фізіотерапії. Дірки від пострілів виявили зранку, постраждалих немає.