Полицейский сознательно распылил газ в лицо журналисту - НСЖУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сотрудник полиции сознательно распылил газ из баллончика в лицо фотокорреспондента одного из изданий Ефрема Лукацкого, несмотря на то, что он кричал о том, что является представителем СМИ. Об этом говорится в сообщении службы информации Национального союза журналистов Украины, передает УНН.
Как рассказал сам журналист, инцидент произошел во время столкновений с полицией при участии "Национальных дружин" из-за застройки в одном из спальных районов Киева в субботу, 28 июля.
"Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10. Я стоял не в толпе, кричал ему "Пресса", но полицейского это не остановило", - цитирует слова фотокорреспондента информационная служба.
По их информации, журналист успел зафиксировать агрессивного сотрудника полиции, но из-за ожогов глаз вынужден был на время прекратить съемку.
Заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерное применение спецсредств известный журналист не подавал.
В НСЖУ заявили, что осуждают факт применения силы сотрудником полиции к журналисту и требуют проведения немедленного служебного расследования.
Как сообщал УНН, журналиста одного из информационных порталов избили в Кривом Роге.