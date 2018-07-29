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Поліцейський свідомо розпилив газ в обличчя журналісту – НСЖУ

Поліцейський свідомо розпилив газ в обличчя журналісту – НСЖУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Співробітник поліції свідомо розпилив газ із балончика в обличчя фотокореспондента одного з видань Єфрема Лукацького, незважаючи на те, що він кричав про те, що є представником ЗМІ. Про це йдеться у повідомленні служби інформації Національної спілки журналістів України, передає УНН.

Як розповів сам журналіст, інцидент стався під час сутичок з поліцією за участі “Національних дружин” через забудову в одному зі спальних районів Києва у суботу, 28 липня.

“Один з поліцейських бачив, що я знімаю, і зарядив мені газом в очі по повній програмі. Я в прямому розумінні осліп хвилин на 10. Я стояв не в натовпі, кричав йому „Преса“, але поліцейського це не зупинило”, — цитує слова фотокореспондента інформаційна служба.

За їхньою інформацією, журналіст встиг зафіксувати агресивного співробітника поліції, але через опіки очей змушений був на певний час припинити зйомку.

Заяву про перешкоджання журналістській діяльності й неправомірне застосування спецзасобів відомий журналіст не подавав.

У НСЖУ заявили, що засуджують факт застосування сили співробітником поліції до журналіста й вимагають проведення негайного службового розслідування.

Як повідомляв УНН, журналіста одного з інформаційних порталів побили у Кривому Розі.

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