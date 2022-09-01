Полицейские Донецкой области из под-обстрелов эвакуировали 6500 детей

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"Полицейские Донецкой области эвакуировали 6500 мальчиков и девочек. За месяц вывезли из-под обстрелов более 1900 многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Все дети получили жилье в более безопасных регионах Украины или за рубежом и возможность учиться. Чтобы успокоить малышей во время эвакуации, полицейские берут с собой таксенок Рема. Играя с собачкой, дети отвлекаются от грусти по дому", – говорится в сообщении.

Напомним

2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области.



