Полицейский умер в больнице после вчерашнего обстрела россиян в Черниговской области

Майор полиции умер в больнице после ранения от вражеского беспилотника в Черниговской области, сообщил в четверг глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Полицейский, который вчера был ранен в результате обстрела россиян, умер в больнице. Медики сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось. Майор полиции Сергей Хавлук погиб во время несения службы. Мои соболезнования родным", - написал Чаус в Telegram.

По его словам, всего за сутки армия рф осуществила 21 обстрел. 53 взрыва раздавались в Черниговской области.

Напомним

В Новгород-Северском районе во время службы от вражеского беспилотника пострадал 41-летний полицейский. Его состояние медики оценивали как тяжелое.