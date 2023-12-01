Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
Киев • УНН
Политический эксперт Александр Кочетков прогнозирует дальнейшие коррупционные скандалы в военном продовольственном секторе после разоблачения чиновников на Киевщине и предлагает системные изменения для уменьшения мошенничества.
Недавно разоблачение должностных лиц воинской части на Киевщине явно не последнее. Такое мнение в комментарии УНН высказал политический эксперт Александр Кочетков.
Дело в том, там, где идет речь о поставках продуктов в армию, это постоянно про воруют или про подворовывают. И это в любые армии. Это общеизвестно. И, к сожалению, постсоветская армия не является исключением. Не только в гражданской жизни - в армии также существуют нечестные люди. Это раз. Во-вторых - я убежден, что будут дальше еще новости о других частях и еще более громкие разоблачения. Что это не единичные случаи
Кочетков отмечает, что только изменение системы закупок и поставок продовольствия в армию изменит ситуацию. И изменение подхода к количеству позиций продуктов, поставляемых в армию, действительно может иметь положительный эффект.
"Нормальная система питания, отредактированная - да, конечно, она уменьшит все эти риски. И разоблачать не честных интендантов будет проще", - считает Кочетков.
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Напомним
Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевщины на сделках с продовольствием для их личного состава на миллионы гривен.
В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов.
В ведомстве подчеркивают, что чиновники забирали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно суточные нормы пищевого обеспечения для военных.
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
Политический эксперт Александр Кочетков прогнозирует дальнейшие коррупционные скандалы в военном продовольственном секторе после разоблачения чиновников на Киевщине и предлагает системные изменения для уменьшения мошенничества.
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