Политика безопасности Google: "водяные пистолеты" приобрести нельзя, "бомбы" и "яд" - можно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сервис поиска продуктов в онлайн магазинах Google Shopping на своей платформе запретил поиск "водяных пистолетов" и товаров с запросом "Guns N Roses", однако все еще позволяет искать "бомбы" и "яд", передает УНН со ссылкой на Business Insider.
Компания Google, вероятно, имеет целью остановить торговлю огнестрельным оружием в интернете через свой сайт.
По состоянию на вторую половину дня понедельника, Google Shopping заблокировал поиск слова "оружие", даже если нужный продукт конкретно оружия не касается и угрозы для жизни или здоровья людей не несет.
Это означает, что при поиске водяного пистолета или диска группы "Guns N Roses", сервис выдаст сообщение о том, что поиск "не отвечал никаким результатам для покупок".
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Отмечается, что политика Google Shopping не позволяет покупателям искать онлайн огнестрельное оружие и другие опасные продукты, однако поисковая лента реагирует только на слово "ружье" ("gun" - с англ. ружье, оружие, пистолет, пулемет, винтовка, огнестрельное оружие).
На другие слова поисковая лента пока не реагирует, отмечает издание.