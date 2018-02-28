Политика безопасности Google: "водяные пистолеты" приобрести нельзя, "бомбы" и "яд" - можно

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61900 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74764 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77537 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106861 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104507 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сервис поиска продуктов в онлайн магазинах Google Shopping на своей платформе запретил поиск "водяных пистолетов" и товаров с запросом "Guns N Roses", однако все еще позволяет искать "бомбы" и "яд", передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Компания Google, вероятно, имеет целью остановить торговлю огнестрельным оружием в интернете через свой сайт.

По состоянию на вторую половину дня понедельника, Google Shopping заблокировал поиск слова "оружие", даже если нужный продукт конкретно оружия не касается и угрозы для жизни или здоровья людей не несет.

Это означает, что при поиске водяного пистолета или диска группы "Guns N Roses", сервис выдаст сообщение о том, что поиск "не отвечал никаким результатам для покупок".

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Отмечается, что политика Google Shopping не позволяет покупателям искать онлайн огнестрельное оружие и другие опасные продукты, однако поисковая лента реагирует только на слово "ружье" ("gun" - с англ. ружье, оружие, пистолет, пулемет, винтовка, огнестрельное оружие).

На другие слова поисковая лента пока не реагирует, отмечает издание.

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