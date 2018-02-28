Политика безопасности Google: "водяные пистолеты" приобрести нельзя, "бомбы" и "яд" - можно

Компания Google, вероятно, имеет целью остановить торговлю огнестрельным оружием в интернете через свой сайт.

По состоянию на вторую половину дня понедельника, Google Shopping заблокировал поиск слова "оружие", даже если нужный продукт конкретно оружия не касается и угрозы для жизни или здоровья людей не несет.

Это означает, что при поиске водяного пистолета или диска группы "Guns N Roses", сервис выдаст сообщение о том, что поиск "не отвечал никаким результатам для покупок".

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Отмечается, что политика Google Shopping не позволяет покупателям искать онлайн огнестрельное оружие и другие опасные продукты, однако поисковая лента реагирует только на слово "ружье" ("gun" - с англ. ружье, оружие, пистолет, пулемет, винтовка, огнестрельное оружие).

На другие слова поисковая лента пока не реагирует, отмечает издание.