Політика безпеки Google: "водяні пістолети" придбати заборонено, "бомби" та "отруту" - можна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сервіс для пошуку продуктів в онлайн магазинах Google Shopping на своїй платформі заборонив пошук “водяних пістолетів” та товарів з запитом “Guns N Roses”, проте все ще дозволяє шукати “бомби” та “отруту”, передає УНН з посиланням на Business Insider.

Компанія Google, ймовірно, має на меті зупинити торгівлю вогнепальною зброєю в інтернеті через власний сайт.

Станом на другу половину дня понеділка, Google Shopping заблокував пошук слова “зброя”, навіть якщо потрібний продукт конкретно зброї не стосується і загрози для життя чи здоров’я людей не несе.

Це означає, що при пошуку водяного пістолету, або диску групи “Guns N Roses”, сервіс видасть повідомлення про те, що пошук “не відповідав жодним результатам для покупок”.

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Зазначається, що політика Google Shopping не дозволяє покупцям шукати онлайн вогнепальну зброю та інші небезпечні продукти, проте пошукова стрічка реагує лише на слово “рушниця” (“gun” — з англ. рушниця, зброя, пістолет, кулемет, гвинтівка, вогнепальна зброя).

На інші слова пошукова стрічка поки не реагує, зазначає видання.

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