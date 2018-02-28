Політика безпеки Google: "водяні пістолети" придбати заборонено, "бомби" та "отруту" - можна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сервіс для пошуку продуктів в онлайн магазинах Google Shopping на своїй платформі заборонив пошук “водяних пістолетів” та товарів з запитом “Guns N Roses”, проте все ще дозволяє шукати “бомби” та “отруту”, передає УНН з посиланням на Business Insider.
Компанія Google, ймовірно, має на меті зупинити торгівлю вогнепальною зброєю в інтернеті через власний сайт.
Станом на другу половину дня понеділка, Google Shopping заблокував пошук слова “зброя”, навіть якщо потрібний продукт конкретно зброї не стосується і загрози для життя чи здоров’я людей не несе.
Це означає, що при пошуку водяного пістолету, або диску групи “Guns N Roses”, сервіс видасть повідомлення про те, що пошук “не відповідав жодним результатам для покупок”.
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Зазначається, що політика Google Shopping не дозволяє покупцям шукати онлайн вогнепальну зброю та інші небезпечні продукти, проте пошукова стрічка реагує лише на слово “рушниця” (“gun” — з англ. рушниця, зброя, пістолет, кулемет, гвинтівка, вогнепальна зброя).
На інші слова пошукова стрічка поки не реагує, зазначає видання.