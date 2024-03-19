Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО

В Европе возникает вопрос об удержании войск - речь идет уже не столько о вербовке новых солдат, сколько о том, чтобы убедить имеющихся не увольняться. Западные союзники взвешивают вопрос призыва или национальной службы. Об этом говорится в статье Politico, опубликованной 18 марта, пишет УНН.

Детали

На этой неделе министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню представил план удержания талантов, который должен стимулировать военнослужащих оставаться в военной форме.

Это произошло через несколько дней после того, как годовой отчет, поданный в парламент Германии, показал, что в 2023 году около 1537 солдат покинули Бундесвер, сократив его численность до 181 514 человек.

"Эти разговоры сейчас ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии без воинской обязанности", - заявил Лекорню в понедельник, упомянув Великобританию и США.

"На встречах НАТО мы можем говорить об оборудовании, но сейчас мы также говорим об ... уровне удержания", - добавил он.

В то время как Европа перевооружается в ответ на войну в Украине, такие страны как Хорватия рассматривают возможность возвращения воинской обязанности. Другие, например, Дания, планируют расширить ее, включив в нее женщин. Германия отменила призыв на военную службу в 2011 году, но поскольку многие военные становятся старше, возобновилась дискуссия о восстановлении какой-то системы национальной службы.

Для стран, которые полагаются на профессиональные армии, как пишет издание, задача состоит в том, чтобы сделать вооруженные силы привлекательными, а это трудно сделать во времена низкого уровня безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого использования удаленной работы.

Во Франции военнослужащие остаются в вооруженных силах в среднем на год меньше, чем раньше. В Великобритании ежегодная нехватка кадров составляет 1100 военнослужащих, что эквивалентно двум пехотным батальонам, хотя правительство заключило контракт на набор персонала с частной фирмой Capita.

Деньги, указывает издание, действительно играют роль в том, чтобы люди оставались. Одним из основных мероприятий французского плана является повышение пенсий за счет интеграции бонусов; зарплаты также повышаются. Но проблема в том, что условия службы не так привлекательны: хронические сверхурочные, многомесячные отсутствия дома и пропущенные периоды восстановления являются обычным явлением.

"Проблема не в вербовке, а в удержании, мы также должны удерживать семьи", - заявила на конференции в Париже в начале этого года адмирал Лиза Франкетти, глава военно-морских операций США.

В Польше новое правительство ранее в этом году объявило о повышении заработной платы примерно на 20 процентов, стремясь сохранить войска. Минимальная ежемесячная зарплата солдата вырастет с 4960 злотых (1150 евро) до 6000 злотых. В ответ на растущую угрозу со стороны россии численность польских вооруженных сил выросла с 95 000 в 2015 году до 215 000 в этом году.

Французский план включает помощь в поиске жилья, доступе к здравоохранению и уходу за детьми. Пары, которые оба работают в министерстве вооруженных сил, даже если один из них является гражданским лицом, смогут менять должности вместе.

"Я предпочитаю нанимать меньше людей, чтобы улучшить удержание, чем продолжать набор персонала, во время которого количество людей, которые удерживаются, постоянно падает", - сказал Лекорню.

В Германии, в рамках усилий по укреплению национальной обороны, правительство хочет довести численность своих вооруженных сил до 203 000 к началу 2030-х годов, но набор, пишет издание, кадров растет очень медленно.

Специальный комиссар Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль заявила, что восстановление некоторых форм призыва на военную службу является одним из способов изменить ситуацию, но нацеливание на женщин является более очевидным шагом, чтобы остановить спад, поскольку потенциал там "далек от исчерпания", указала законодатель.

Законодательство, принятое в прошлом году, направлено на то, чтобы сделать условия более привлекательными, включая увеличение поддержки ухода за детьми и увеличение пенсий по возрасту.

Есть проблемы не только со временем, но и с базовой инфраструктурой. "Когда я посещаю войска, я больше не слышу, что исчезли каски и защитные жилеты, а только шкафчики", - написала Хёгль в годовом отчете.

По словам Хёгль, ремонт казарм и военных объектов будет стоить примерно 50 миллиардов евро, что эквивалентно половине общего специального фонда, созданного правительством для восстановления вооруженных сил страны после полномасштабного вторжения россии в Украину.

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