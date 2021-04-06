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Поломаю, бл@дь, салагу: на заседании горсовета Черкасс состоялась перепалка, мэр говорит - мужские разборки

Киев  •  УНН

 • 20365 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На заседании горсовета Черкасс сегодня было жарко: мэр Анатолий Бондаренко и местный общественный деятель Дмитрий Кухарчук спорили так упорно, что вмешалась полиция. Не обошлось без ругани и угроз. Однако, как сообщил УНН мэр, это некий конфликт между мужчинами и он уже исчерпан.

Детали

Сегодня в Telegram каналах появилось видео с заседания горсовета в городе Черкассы.

На обнародованную запись попало выступление местного общественного деятеля Дмитрия Кухарчука, который назвал мэра “главным коррупционером” города. Также почему-то Кухарчук взял с собой картонное изображение мэра в полный рост, на которое указывал во время выступления.

После выступления, слово взял сам Бондаренко, который заявил, что “во все времена были свои Голохвастовы, которые кроме болтать, никаких реальных дел не сделали”. Во время выступления Кухарчук перебил мэра словами “треплешь ты языком”.

Бондаренко попросил на него не “тыкать”, потому что он может “по-мужски выйти и тыкнуть”.

После того, как Кухарчук предложил так и сделать, Бондаренко таки “вышел” из своего места, с его стороны было слышно фразу: “Поломаю сейчас, бл@@@, салагу этого” тогда в ситуацию вмешалась полиция, которая не дала мэру подойти к оппоненту.

Мэр напоследок все же запустил в Кухарчука картонную фигуру, которую тот оставил на сцене, а вернувшись на свое место добавил: “Иди сюда, я тебя поломаю”.

В результате, заседание было продолжено.

Что говорит мэр

Как рассказал УНН Анатолий Бондаренко, конфликт уже исчерпан.

“Я скажу так: мы же мужчины, и никто не давал права ”тыкать“, оскорблять в присутствии депутатов и тому подобное ... Возник некий конфликт между мужчинами, но я думаю, что его уже исчерпано”, — сказал собеседник УНН.

Он заявил, что за Кухарчуком ранее уже наблюдались конфликтные моменты на заседаниях горсовета.

“Любит человек так себя вести, что вы сделаете, и никто ему отпора не дает. А здесь, молчать никто не будет”, - добавил он.

Что говорят в полиции

В Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области сообщили УНН, что к ним никаких жалоб на сегодняшнее событие не поступало.

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