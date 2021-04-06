Поламаю, бл@дь, салагу: на засіданні міськради Черкас відбулась перепалка, мер каже – чоловічі розборки

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Сьогодні у Telegram-каналах з’явилось відео з засідання міськради у місті Черкаси.

На оприлюднений запис потрапив виступ місцевого громадського діяча Дмитра Кухарчука, який назвав міського голову “головним корупціонером” міста. Також чомусь Кухарчук взяв з собою картонне зображення мера у повний зріст, на яке вказував під час виступу.

Після виступу, слово взяв сам Бондаренко, який заявив, що “у всі часи були свої Голохвастови, які окрім ляпати язиком, жодних реальних справ не зробили”. Під час виступу Кухарчук перебив мера словами “ляпаєш язиком ти”.

Бондаренко попросив на нього не “тикати”, бо він може “по-чоловічи вийти і тикнути”.

Після того, як Кухарчук запропонував так і зробити, Бондаренко таки “вийшов” зі свого місця, з його сторони було чутно фразу: “Поламаю зараз, бл@@@, салагу цього” тоді в ситуацію втрутилась поліція, яка не дала міському голові підійти до опонента.

Міський голова наостанок все ж запустив у Кухарчука картонну фігуру, яку той залишив на сцені, а повернувшись на своє місце додав: “Іди сюди, я тебе поламаю”.

У результаті, засідання було продовжено.

Що каже міський голова

Як розповів УНН Анатолій Бондаренко, наразі конфлікт вже вичерпано.

“Я скажу так: ми ж чоловіки, і ніхто не давав права „тикать“, ображати в присутності депутатів тощо... Виник такий собі конфлікт між чоловіками, але я думаю, що його вже вичерпано”, — сказав співрозмовник УНН.

Він заявив, що за Кухарчуком раніше вже спостерігались конфліктні моменти на засіданнях міськради.

“Любить чоловік так себе повести, що ж ви зробите, і ніхто йому відпору не дає. А тут, мовчать ніхто не буде”, — додав він.

Що кажуть у поліції

У Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області УНН повідомили, що до них жодних скарг на сьогоднішню подію не надходило.