Похищение младенца на Полтавщине: поиски продолжаются

Из перинатального центра в Кременчуге Полтавской области была похищена 4-дневная девочка, ее поиски продолжаются, полиция рассматривает различные версии инцидента.
Продолжаются поиски 4-дневного младенца, которого похитили из перинатального центра в городе Кременчуг 14 июля. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Полтавской области.
"Поиски продолжаются. Следователи и оперативники проводят комплекс необходимых мероприятий. Рассматриваются различные версии", - сообщили в полиции.
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14 июля сообщалось, что в Кременчуге из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец.
По факту похищения новорожденной девочки в Кременчуге в Полтавской области начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса.
Местные СМИ сообщили, что пропавшая девочка родилась у многодетной матери, которое уже имеет 5 детей.