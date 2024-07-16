Похищение младенца на Полтавщине: поиски продолжаются

Продолжаются поиски 4-дневного младенца, которого похитили из перинатального центра в городе Кременчуг 14 июля. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Полтавской области.

"Поиски продолжаются. Следователи и оперативники проводят комплекс необходимых мероприятий. Рассматриваются различные версии", - сообщили в полиции.

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14 июля сообщалось, что в Кременчуге из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец.

По факту похищения новорожденной девочки в Кременчуге в Полтавской области начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса.

Местные СМИ сообщили, что пропавшая девочка родилась у многодетной матери, которое уже имеет 5 детей.