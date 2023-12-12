Похищал людей и "выбивал" из них деньги: на Житомирщине задержали местного депутата

На Житомирщине правоохранители задержали депутата городского совета Коростышева, который входил в состав мощной преступной организации в регионе. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Злоумышленники требовали с людей деньги под вымышленными предлогами, а в случае отказа платить - похищали своих жертв и отвозили их в специально оборудованные застенки в городе.

Правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе задержан агент фсб, который хотел баллотироваться в Верховную Раду

Сейчас установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, который ранее занимал должность вице-мэра города. По данным следствия, он вместе с другими участниками банды похищал местных жителей и "выбивал" из них деньги.

Установлено, что после многочисленных пыток над своими жертвами фигурант заставлял их приносить "откупные" в помещение горсовета. Кроме того, ссылаясь на собственные "связи" в различных госучреждениях, он "предостерегал" потерпевших от обращений в правоохранительные органы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его.

На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением им физических страданий) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшего, ограничение их прав и свобод) - говорится в сообщении СБУ.

Также во время обысков в его доме и рабочем кабинете обнаружен мобильный телефон, компьютеры и флеш-накопители с доказательствами незаконных действий. Кроме того, правоохранители нашли черновые записи о "задолженности" потерпевших.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что в ходе оперативных действий в августе и сентябре этого года правоохранители задержали "на горячем" 10 участников преступной организации, в том числе ее главаря так называемого "смотрящего" за Коростышевом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Хмельницкой области задержан чиновник, заказавший избиение старосты села

Ему также объявлено о подозрении в создании и руководстве преступной организацией.

Остальным участникам группировки также инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним

На Сумщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который находясь в следственном изоляторе организовал наркотрафик