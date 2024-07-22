Поиски 20-летнего парня, который упал в Днепр с аттракциона, продолжились

В Киеве продолжаются поиски 20-летнего парня, который упал в Днепр с аттракциона из-за обрыва троса. Полиция и спасатели ГСЧС обследовали значительную площадь дна и водной поверхности, операция продолжается, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС сегодня утром продолжили поиски 20-летнего парня, который вчера, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса - сообщили в полиции в соцсетях.

Детали

Информация о несчастном случае в Киеве поступила в полицию вчера, около 14:00. Поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, продолжалась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 кв. м дна, а также 12 000 м. кв с помощью эхолота.

"Вчера, с наступлением сумерек, поисковая операция была прекращена. Сейчас поисковые мероприятия продолжены", - указали в полиции.

Падение 20-летнего парня в Днепр в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе: полиция открыла производство