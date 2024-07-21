Киев • УНН
Полиция начала расследование по двум статьям УК Украины после обрыва троса на аттракционе-спуске через Днепр. 20-летний парень упал в реку, ведутся поиски.
Полиция открыла производство по двум статьям из-за обрыва троса на аттракционе-спуске через Днепр, в результате чего в реку упал 20-летний парень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
По имеющейся у полиции информации на момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень
По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
В частности речь идет о нарушении правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей - ч. 2. ст. 272 УК Украины и служебная халатность, повлекшая гибель человека - ч.3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины
Сейчас полиция продолжает работать на месте происшествия, все обстоятельства устанавливаются.
Дополнение
Местные паблики сообщали, что в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который в это время спускался по тросу, упал в Днепр.
Впоследствии в ГСЧС Киева сообщили УНН, что водолазно-спасательное отделение обследует участок водной акватории для поиска человека.
Ранее на этом же аттракционе происходили случаи, когда люди застревали посреди спуска.
В КГГА отметили, что город будет требовать от правоохранителей тщательного расследования деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион-спуск через Днепр в Киеве на котором оборвался трос и в результате упала девушка в реку.