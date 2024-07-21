Полиция открыла производство по двум статьям из-за обрыва троса на аттракционе-спуске через Днепр, в результате чего в реку упал 20-летний парень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

По имеющейся у полиции информации на момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень - говорится в сообщении.

По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности речь идет о нарушении правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей - ч. 2. ст. 272 УК Украины и служебная халатность, повлекшая гибель человека - ч.3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - информирует полиция.

Сейчас полиция продолжает работать на месте происшествия, все обстоятельства устанавливаются.

Дополнение

Местные паблики сообщали, что в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который в это время спускался по тросу, упал в Днепр.

Впоследствии в ГСЧС Киева сообщили УНН, что водолазно-спасательное отделение обследует участок водной акватории для поиска человека.

Ранее на этом же аттракционе происходили случаи, когда люди застревали посреди спуска.

В КГГА отметили, что город будет требовать от правоохранителей тщательного расследования деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион-спуск через Днепр в Киеве на котором оборвался трос и в результате упала девушка в реку.