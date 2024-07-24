Киев • УНН
Моряки-пограничники успешно сбили три вражеских беспилотника типа 'Шахед' во время атаки на Одесскую область. Целью вражеской атаки была промышленная и припортовая инфраструктура региона.
Три вражеские «шахеды» сбили моряки-пограничники во время вражеской атаки на промышленную и припортовую инфраструктуру Одесской области, пишет УНН.
Детали
«С незначительными изменениями в пределах технических возможностей враг продолжает терроризировать юг Украины дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131». российская федерация направила ударные БПЛА на промышленную и припортовую инфраструктуру Одесского региона. Сегодня ночью военнослужащие Морской охраны уничтожили три российских ударных дрона, которыми враг атаковал Придунавье», - сообщили в ГПСУ.
У небі над Україною збили 17 "шахедів" та 8 розвідувальних дронів24 июля 2024, 06:01 • 26814 просмотров