Украинские пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки Antonius Stradivarius 1713 года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

В багажнике автомобиля на пункте пропуска с Румынией пограничники обнаружили старинный музыкальный инструмент маркированный "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", который, вероятно, может представлять историческую ценность, - говорится в сообщении.

Скрипку изъяли представители таможни и направили ее на экспертизу.

Напомним

Украинские пограничники помогли вернуть картину Яна Линсена 17 века, похищенную из голландского музея Вестфрис почти 20 лет назад, сотрудничая с польскими властями, чтобы изъять ее у вора, который пытался ее продать.