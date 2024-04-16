Пограничники на Харьковщине уничтожили две вражеские пушки и блиндаж оккупантов - ГПСУ

FPV-дрои пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" на Харьковщине уничтожили две вражеские противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и блиндаж оккупантов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Детали

Две вражеские противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и блиндаж оккупантов были уничтожены FPV-дронами пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" на Харьковщине. Бойцы также "затрехсотили" двух оккупантов, - сообщили в ГПСУ.

На кадрах видно, как разведчики обнаружили и уничтожили вражеские противотанковые пушки, а также ударили дроном по блиндажу оккупантов.

Напомним

Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу российских войск "Стрела-10".