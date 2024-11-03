Погода в Украине: где будет теплее всего 3 ноября и чего ждать в регионах
Киев • УНН
В Украине 3 ноября ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +11 градусов, теплее всего будет в Одессе.
Прогноз погоды в Украине на 3 ноября обещает облачность с прояснениями без осадков в большинстве регионов. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Средняя температура по стране будет колебаться в пределах +5...+7°C, что указывает на постепенное похолодание.
В Киеве, Львове, Днепре и Харькове температура составит +5...+7°C, в Одессе - +9...+11°C. Небольшое потепление ожидается на юге, в частности, в Симферополе и Мелитополе, где температура достигнет +7...+9°C.
Погода в Украине: где сегодня теплее всего и чего ждать на выходных2 ноября 2024, 06:27 • 18818 просмотров