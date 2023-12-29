Подросток застрелил сестру из-за подарков во Флориде

В американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил 23-летнюю сестру во время спора по поводу рождественских подарков. Об этом сообщил шериф округа Пайнеллас Боб Гуалтиери, пишет газета The Washington Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что конфликт вспыхнул после семейного похода за подарками. Мальчик поспорил со своим 15-летним братом из-за количеством подарков.

Во время спора он достал пистолет и начал угрожать брату, а затем выстрелил в грудь сестре, которая попыталась их успокоить. Девушка умерла, подростка удалось спасти.

Полиция задержала обоих братьев, им предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. По словам соседей, они постоянно носили с собой оружие.

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