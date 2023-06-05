Подоляк: если хотите знать правду, следите исключительно за официальными новостями Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. российские информационные сводки давно стали “отдельной метавселенной”. Поэтому тем, кто желает знать правду, лучше следить исключительно за официальными новостями Украины, сообщил в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.
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"Российские информационные сводки давно стали отдельной виртуальной метавселенной. москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого "еще нет". Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом. Украина внимательно наблюдает за этим эпическим поединком, хотя и с некоторым недоумением. Не хотелось бы прерывать классический "российский спектакль", но все же: следите исключительно за официальными новостями из Украины, если хотите знать правду”, – написал он.
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