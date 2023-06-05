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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подоляк: если хотите знать правду, следите исключительно за официальными новостями Украины

Киев • УНН

 • 295059 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. российские информационные сводки давно стали “отдельной метавселенной”. Поэтому тем, кто желает знать правду, лучше следить исключительно за официальными новостями Украины, сообщил в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Подоляк: если хотите знать правду, следите исключительно за официальными новостями Украины

Цитата

"Российские информационные сводки давно стали отдельной виртуальной метавселенной. москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого "еще нет". Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом. Украина внимательно наблюдает за этим эпическим поединком, хотя и с некоторым недоумением. Не хотелось бы прерывать классический "российский спектакль", но все же: следите исключительно за официальными новостями из Украины, если хотите знать правду”, – написал он.

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