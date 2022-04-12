Подоляк о Медведчуке: чтобы выжить ему надо спрятаться в украинской тюрьме

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"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В рф его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об осуществленной Службой безопасности Украины операции по задержанию пророссийского политика, кума российского президента владимира путина Виктора Медведчука.

27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился в нескольких процессах, в которых говорилось, среди прочего, о государственной измене.