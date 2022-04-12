Подоляк про Медведчука: щоб вижити йому треба сховатися в українській в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував затримання Віктора Медведчука співробітниками СБУ в Twitter, передає УНН.
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"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У рф його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський повідомив про здійснену Службою безпеки України операцію із затримання проросійського політика, кума російського президента володимира путіна Віктора Медведчука.
27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.