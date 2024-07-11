В Винницкой области помогают ветеранам и их семьям в открытии и развитии собственного дела. Грантование таких инициатив стало возможным благодаря конкурсу "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и их семей: от идеи до реализации в Винницкой области". 10 авторов бизнес-идей получили гранты до 100 тыс. грн, передает УНН

Детали

Проект реализуется Общественной организацией "Социальный центр Винницкой области" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов в рамках инициативы #Варто + ГО, при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаде", который развивает программу реинтеграции и реадаптации наших защитников "МХП Рядом".

"Это - универсальная программа, которая была запущена для того, чтобы комплексно поддержать ветеранов и их семьи. В рамках этой инициативы у нас было предусмотрено достаточно четкое обучение. Чтобы каждый ветеран, который вернулся, у которого есть какая-то бизнес-инициатива, с которой он хочет развиваться - мог податься к нам", - комментирует руководитель отдела национальных проектов Благотворительного фонда "МХП-Общине" Владимир Панченко.

Один из победителей конкурса - Василий Бобрик - учитель математики из Ладыжина. В 2022 году Василий присоединился к подразделению территориальной обороны. Полтора года был в армии, участвовал в боях. После тяжелых событий в Бахмуте вернулся к педагогической деятельности, получив отсрочку. В гражданской жизни имеет увлечение - выращивать овощи в теплице. Зарплата, которую сейчас получает учитель, составляет 12 тысяч гривен. На эти деньги надо "прокормить" двух детей, к тому же старшему надо поступать в вуз. Именно поэтому Василий рискнул и подал свою заявку на участие в конкурсе.

Подробнее о других победителях конкурса - в сюжете УНН.

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.