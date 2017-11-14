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Налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь

Налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь

Киев  •  УНН

 • 13403 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Налоговый комитет Верховной Рады Украины отказался поддержать предложение Правительства о повышении акцизов на водочные изделия, вино и пиво. Об этом журналистам сообщила председатель налогового комитета ВР Нина Южанина, передает корреспондент УНН.

"Мы пересмотрели применения императивной нормы налогового кодекса, об обязательной индексации ставок акцизного налога и других рентных платежей на индекс инфляции. Это часть законопроекта правительственного, индекс инфляции на 11,2% плановый на 2018 год. Решение принято - данную норму отменить на 2018 год по следующим группам товаров: водочные изделия, в связи с тем, что за период даже 2017 года производство сократилось на 26%. Мы в прошлом году повысили им ставку акцизного налога на 20%, и в этом году получили минус 26%. Также, это пивоваренная отрасль - так же заслушали на заседании комитета объяснения отраслей с цифрами и там также катастрофическая ситуация. Еще производство крепкого вина. И еще одна группа это плата за радиочастотный ресурс", - рассказала Н. Южанина.

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Также она добавила, что на заседании Комитета было принято решение повысить ставки акцизного сбора на табак.

"Что касается табака - объединили все законопроекты и приняли решение о повышении уровня специфической ставки акцизного налога планомерно в течение 8 лет, каждый год с шагом в 20%. Но учитывая два законопроекта, в этом году повышение ставок произойдет где-то до 30%", - добавила Н.Южанина.

Напомним, накануне КМУ внес в Раду законопроект, которым предлагал повысить акциз на алкогольные изделия на 11,2%. Эксперты и представители рынка очень критично высказались по этому поводу, поскольку именно необоснованно завышенные акцизы приводят к значительной тенизации алкогольной отрасли.

По оценкам специалистов, доля нелегального алкогольного рынка сегодня в стране достигает 60%. Бюджет страны из-за этого ежегодно недополучает миллиарды гривен.

 

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