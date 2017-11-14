Податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь

“Ми переглянули застосування імперативної норми податкового кодексу, щодо обов’язкової індексації ставок акцизного податку і інших рентних платежів на індекс інфляції. Це частина законопроекту урядового, індекс інфляції на 11,2% плановий на 2018 рік. Рішення прийняте — дану норму відмінити на 2018 рік стосовно наступних груп товарів: горілчані вироби, у зв’язку з тим, що за період, навіть, 2017 року виробництво скоротилося на 26%. Ми в минулому році підвищили їм ставку акцизного податку на 20%, і в цьому році отримали мінус 26%. Також, це пивоварна галузь — так само заслухали на засіданні комітету пояснення галузей з цифрами і там також катастрофічна ситуація. Ще виробництво міцного вина. І ще одна група це плата за радіочастотний ресурс”, — розповіла Н. Южаніна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від сурогатного алкоголю не застраховані навіть великі супермаркети

Також вона додала, що на засіданні Комітету було прийнято рішення підвищити ставки акцизного збору на тютюн.

“Що стосується тютюну — об’єднали всі законопроекти і прийняли рішення про підвищення рівня специфічної ставки акцизного податку на планомірно протягом 8 років, кожного року з кроком на 20%. Але враховуючи два законопроекти, в цьому році підвищення ставок відбудеться десь до 30%”, - додала Н.Южаніна.

Нагадаємо, напередодні КМУ вніс в Раду законопроект, яким пропонував підвищити акциз на алкогольні вироби на 11, 2%.

Експерти та представники ринку дуже критично висловилися з цього приводу, оскільки саме необґрунтовано завищені акцизи призводять до значної тінізації алкогольної галузі.

За оцінками фахівців, доля нелегального алкогольного ринку сьогодні в країні досягає 60%. Бюджет країни через це щороку недоотримує мільярди гривень.