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Податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Податковий комітет Верховної Ради України відмовився підтримати пропозицію Уряду про підвищення акцизів на горілчані вироби, вино та пиво. Про це журналістам повідомила голова податкового комітету ВР Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.

“Ми переглянули застосування імперативної норми податкового кодексу, щодо обов’язкової індексації ставок акцизного податку і інших рентних платежів на індекс інфляції. Це частина законопроекту урядового, індекс інфляції на 11,2% плановий на 2018 рік. Рішення прийняте — дану норму відмінити на 2018 рік стосовно наступних груп товарів: горілчані вироби, у зв’язку з тим, що за період, навіть, 2017 року виробництво скоротилося на 26%. Ми в минулому році підвищили їм ставку акцизного податку на 20%, і в цьому році отримали мінус 26%. Також, це пивоварна галузь — так само заслухали на засіданні комітету пояснення галузей з цифрами і там також катастрофічна ситуація. Ще виробництво міцного вина. І ще одна група це плата за радіочастотний ресурс”, — розповіла Н. Южаніна.

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Також вона додала, що на засіданні Комітету було прийнято рішення підвищити ставки акцизного збору на тютюн.

“Що стосується тютюну — об’єднали всі законопроекти і прийняли рішення про підвищення рівня специфічної ставки акцизного податку на планомірно протягом 8 років, кожного року з кроком на 20%. Але враховуючи два законопроекти, в цьому році підвищення ставок відбудеться десь до 30%”, - додала Н.Южаніна.

Нагадаємо, напередодні КМУ вніс в Раду законопроект, яким пропонував підвищити акциз на алкогольні вироби на 11, 2%.
Експерти та представники ринку дуже критично висловилися з цього приводу, оскільки саме необґрунтовано завищені акцизи призводять до значної тінізації алкогольної галузі.

За оцінками фахівців, доля нелегального алкогольного ринку сьогодні в країні досягає 60%. Бюджет країни через це щороку недоотримує мільярди гривень.

 

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