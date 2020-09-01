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Налоговые ставки для азартных игр: парламенту нужно ускоряться

Киев • УНН

 • 13730 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Подписав закон о легализации азартных игр в Украине, несмотря на существующую в тексте неувязку в части формирования регулятора, Владимир Зеленский дал позитивный сигнал игорному бизнесу. Тем самым сняв любые манипуляции, что якобы Президент ветирует закон, принятие правок отложат в долгий ящик и все останется как было, когда нелегальные операторы и лотерейные бонзы набивали карманы в обход государства, а все, кто хотят работать в белую и инвестировать в азартные игры должны будут ждать “лучших” времён. Такую позицию выразил “НВ” эксперт игорного рынка Антон Кучухидзе, передает УНН.

Налоговые ставки для азартных игр: парламенту нужно ускоряться

То есть Зеленский дал чёткий сигнал о решимости намерений и бесповоротности легализации азартных игр в нашей стране, которые отныне будут под контролем государства.

Но это только первый этап, так сказать отправная точка, ведь за депутатами остался еще должок в виде налоговых изменений для игорного бизнеса. Речь идёт о законопроекте 2713-д, который сделает уже легальный украинский рынок азартных игр конкурентоспособным. Этот законопроект предусматривает отмену налога на выигрыш в 18% и временную отсрочку налога на валовый игровой доход (GGR). Следует понимать, что без адекватного налогового законодательства желающих купить лицензию будет очень мало и ожидаемого эффекта от легализации в виде миллиардных доходов в бюджет страна не получит. Давайте более детально рассмотрим, чем важны эти налоговые изменения.

Во-первых, существование налога на выигрыш делает менее привлекательной украинскую юрисдикцию для игроков, которые не хотят делиться своим выигрышем с кем-либо. Им проще выбрать другую страну для игры, а перечень таких стран достаточно длинный, например: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Румыния и т. д. То есть страны с развитым рынком азартных игр давно усвоили простую истину, что налог на выигрыш сужает конкурентоспособность отечественной юрисдикции и толкает тем самым игроков искать более выгодные условия для игры где-либо.

Во-вторых, отсрочка GGR понижает коррупционные риски в системе государственного управления. До тех пор, пока не будет функционировать система онлайн-мониторинга, которая по закону должна заработать на протяжении 2,5 лет, вводит налог на валовую игровую прибыль не имеет смысла, ведь посчитать корректно его размер никто не сможет. А вот породить коррупционные схемы такой налог смог бы, поскольку размер налога, который сложно посчитать, может стать предметом договорников между операторами азартных игр и фискалами. Так стоит ли, создавая новый легальный рынок азартных игр, закладывать сразу под него коррупционную мину? Думаю, что нет, ведь в нашей стране таких мин и так достаточно.

Более того, ввод GGR, по сути, ставит операторов азартных игр в неравные условия. Так, в выигрыши от ввода этого налога будут офлайн казино, поскольку у них нет GGR, и лотереи, которые не хотят, чтобы другие виды азартных игр развивались в стране, и не могут смириться с утратой монопольного положения.

В-третьих, высокие налоги и тройная плата за лицензию зарубят на корню процесс легализации. В мире существует два подхода к налогообложению игорного бизнеса — либо высокая стоимость лицензии, при низких налогах, либо наоборот. Для Украины первый вариант более подходящий, ведь высокая стоимость лицензии — это своеобразная гарантия того, что организаторы азартных игр в любом случае наполнят бюджет деньгами. Таким образом, дорогая лицензия и налог на прибыль в 18% - это вполне приемлемое налогообложение для нового рынка, который только начинает развиваться, и который следует поддержать государству.

Подводя черту, легализация не заработает на полную мощность до тех пор, пока операторы и инвесторы не поймут конечных трат. Поэтому как можно быстрое голосование за законопроект 2713-д — это следующий важный этап формирования легального игорного бизнеса в Украине. Затягивать с этим не стоит, ведь страна все еще не может получить столь необходимые миллиарды налогов от азартных игр. Эти средства, при условии активной работы парламента и правительства, начнут поступать в бюджет уже в конце 2020 года или же в первом квартале 2021 года. Виной затягивания процесса формирования эффективного игорного рынка являются позиции лотерейного пула депутатов, которые всячески вставляли палки в колеса легализации, а также политиканство отдельных партий, которые используя популистские лозунги решили заработать политические дивиденды, раскручивая мифы об азартных играх.

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